Julie LANOË

ASI accompagne dans leur transformation digitale les organisations publiques et privées, ETI et Grands Groupes.

Notre métier est de comprendre les besoins et d’identifier les usages à valeur ajoutée afin de concevoir, réaliser et déployer des solutions digitales qui améliorent l’Expérience des collaborateurs et des clients dans 3 grands domaines :



- La Digitalisation des Processus et Services : conception et développement d’applications métiers, services clients, web et mobile…

- La Data Intelligence : reporting et analyse, gouvernance des données, Big Data...

- La Connaissance et la Collaboration : intranet/ portail collaboratif, réseau social d'entreprise, base de connaissances, CRM…



Selon le classement HappyAtWork 2016, ASI figure dans le top 10 des ETI où l’on se sent le mieux et dans laquelle il fait bon travailler



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Relations écoles

Evaluation

Mobilité