Julie LARBRE

Bonjour,



Je suis diplômée dans le domaine du commerce & de la distribution avec deux titres professionnels, un premier effectué sur deux ans, qui s'intitule "gestionnaire d'unités commerciales, spécialité distribution" avec la CCI du Var ainsi qu'un autre titre diplômant que j'ai obtenu en juillet 2015 s'intitulant "Responsable Manager de la Distribution", dans le même institut.



J'ai obtenu ces deux diplômes en travaillant en alternance au sein du Groupe Casino, plus précisément dans deux supermarchés.



J'ai un réel intérêt pour le marché de la grande distribution ainsi que celui de l'agro-alimentaire et mon projet professionnel est d'acquérir un emploi avec un poste de responsable de rayon, chef de secteur, ou voir plus... Tout ce qui peut être en relation avec mes ambitions et les connaissances déjà acquises aussi bien au niveau théorique que pratique.



J'ai également effectué pendant ces trois années, des dossiers complets concernant mes deux référentiels, c'est à dire:



2 études de marchés

2 projets d'action commerciales

1 projet d'innovation

1 rapport de missions sur mes trois années d'alternance

1 projet de développement d'entreprise en commun avec mon groupe d'alternants pour une entreprise de prêt à porter + accessoires.