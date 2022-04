Julie LARRIEU

Bonjour, je suis actuellement en première année de BTS NDRC en alternance et je suis à la recherche d’une alternance pour un BTS NDRC pour ma deuxième année à la rentrée 2019. J’ai 23 ans, j’ai déjà effectué une première année de BTS Communication par correspondance, mais j’ai décidé de reprendre mes études dans une école de commerce avec un contrat en alternance pour pouvoir rencontrer du monde, qui va pouvoir m’apprendre énormément de chose et qui va me permettre d’enrichir mes connaissances et mes compétences.

Suite à ma première expérience en communication dans une startup « Maison Lemoine ». J’ai pu découvrir et apprendre énormément de chose dans le domaine de la communication. J’ai eu la chance de pouvoir gérer en toute autonomie la communication de la marque sur les réseaux sociaux, de gérer le site internet et les commandes.

J’aimerais poursuivre mes études dans ce domaine et pouvoir découvrir encore pleins de choses, d’apprendre et de travailler.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Relations Publiques

Adobe InDesign

Communication

Adobe Illustrator

Mode

Marketing

Merchandising

E-commerce

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Wordpress

Vente

Startups

Microsoft Office

Back office

Adobe Photoshop

Luxe