Après avoir géré mon salon de coiffure, été assistante commercial/marketing chez Bureau Veritas, je suis actuellement Ingernieur Commercial chez FIDUCIAL Informatique.

Je suis spécialisée dans l’informatisation des TPE.



Mes compétences :

Sens du commerce théorique et pratique

Gestion d'entreprise en toute autonomie

Capacité d'atteindre des objectifs

Communication interne et externe, et mise en place

Relation de confiance