Julie LASANTÉ

Bonjour,



Je suis une Juriste d'entreprise ayant suivi ses études de droit à Toulon, Paris et Nice et ayant travaillé à Londres.



Mes compétences professionnelles sont notamment les suivantes et ne demandent qu'à être approfondies et complétées :



- Gestion intégrale d'un dossier en assurance protection juridique : ouverture, provision, amiable, judiciaire, comptabilité et clôture (± 500 dossiers en cours) ;

- Gestion commerciale et comptable de la vie du contrat, de sa souscription à sa résiliation, en passant par la gestion des primes, des avenants, etc.

- Rédaction, analyse et mise en conformité de contrats, de procès-verbaux d'assemblées générales, de

rapports de gestion, d’actes, de courriers et de notes juridiques ;

- Gestion du recouvrement amiable et judiciaire de créances ;

- Accomplissement d’actes de procédure juridique ;

- Veille, information et conseil juridique (notamment par le biais de la gestion d'une hotline en droit social).



Je suis une personne rigoureuse, investie et dynamique, ayant des qualités rédactionnelles et orales ainsi que des facilités d'adaptation.



Mes aptitudes sont, par exemple, les suivantes :



- Rigueur, persévérance, conduite d’un projet professionnel, management développés par le biais de ma qualité d’ancienne Présidente de l’ANEJE (Association Niçoise des Etudiants Juristes en Entreprise).

- Esprit d’équipe acquis par la pratique du handball depuis de nombreuses années - saison 2013-2014 en Nationale 2 avec l'équipe d'Antibes.

- Créativité accrue grâce à des stages d’Arts Plastiques à l’École Supérieure d’Arts de Toulon. Je pratique la photographie, la peinture et le dessin.



Bien cordialement,



Mlle Lasanté



