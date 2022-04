Julie LASCOUP

Forte d'une expérience de 11 ans au sein de l'armée de terre, j'ai pu acquérir des valeurs et savoir-faire tels que l'autonomie, le sens du travail bien fait et le respect des délais. J'ai travaillé au sein d'une équipe de gestion du personnel et j'ai participé au management et à l'instruction de jeunes engagés à plusieurs reprises.



Passionnée par le maniement des chiffres et les relations humaines, je suis rigoureuse, organisée et dynamique. Je tire en outre de mon expérience militaire une capacité d'adaptation et une curiosité naturelle, atouts indispensables à toute réussite professionnelle.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Logiciels de gestion du personnel

Microsoft Office