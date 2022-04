Julie LATTÉ

Le monde des Arts Graphiques me passionne depuis des années, apres avoir obtenue mon diplôme, j'ai développé mon regard et ma perception graphique des choses. J'aime mettre les éléments en forme, adapter un texte ou des images entre eux pour faire passer un message ou tout simplement pour le plaisir des yeux.



Après avoir travailler comme graphiste webdesigner dans différentes agences de com et entreprises, je me suis installée en freelance à Toulouse depuis 2004



Mon BOOK en ligne :



Mes domaines de compétences :

- création graphique sur tous supports print : logo, plaquette, dépliant, cartes de visite, flyer etc...

- création graphique de site internet, webdesign, animation flash et intégration HTML



EXEMPLE DE CREATIONS DE SITE

Tous mes réalisations sur :

www.juliecrea.com



Le graphisme est partout, dans les rues, les maisons, les magasins... et même dans les poches... et j'aime à penser que je participe un peu à rendre les choses plus agréables à regarder....



Internet est une mine d'idée, un monde en perpétuelle évolution, et reste pour moi une immense source d'inspiration.



Mes compétences :

Web design