Julie Lavie est une passionnée d'art et de mode depuis sa plus tendre enfance. La volonté qui naquit au plus jeune âge d'intégrer les beaux arts, la poussa à expérimenter dessin et peinture en tout genre.



Titulaire d'un baccalauréat littéraire, elle intègre les Beaux arts de Pau, l'Esac ( Ecole supérieure des arts et de la communication). Elle y pratique de nombreuses activités telles la sérigraphie, la gravure ou encore la photographie. S'enrichissant au fil d'expositions et de rencontres avec divers graphistes, artistes; sa personnalité se forgeât peu à peu, la dirigeant vers un univers textile alliant couture et graphisme.



C'est donc tout naturellement, qu'après l'obtention d'un D.N.A.P (diplôme national des arts plastiques, option design graphique et multimédia), elle se dirigeât vers une école de mode.



Elle intègre Esimode à Balma, et y poursuit un cursus de créateur de mode. Elle y pratique entre autre le stylisme, la couture, le modélisme ainsi que la création textile et s'imprègne des défilés et magazines de mode.



A l'issue de ses années d'apprentissage, elle obtient un Certificat de formation Supérieure de créateur design mode ( homologué par l'union française des Industrie de l'habillement).



Elle décide par la suite de créer son entreprise de création ( Julie Lavie Creation : vêtements, robes de soirée, robes de mariée sur mesures et bijoux) .



Au départ par nécessité puis rapidement par plaisir, elle pratique la photographie afin d'immortaliser ses collections.



Sa passion de l'image la rattrape et elle décide de lancer Julie Lavie Photographie.​



Puisant encore et toujours son inspiration du milieu de la mode, Julie Lavie Photographie vous invite à travers ses images à voyager dans son univers coloré et poétique.​