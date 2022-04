Julie LAVIE

Je suis actuellement embauchée en temps que Conseillère en Prévention des Risques Professionnels, travaillant pour la sécurité des salariés de la maintenance des attractions du parc Disneyland et de l'horticulture des parcs, hotels, golf et environs.



J’ai effectué tout mon parcours universitaire en alternance, ce qui m’a permis d’évoluer au sein de secteurs et d’entreprises très différents. J’ai ainsi pu développer des qualités professionnelles comme mon sérieux, mon professionnalisme ainsi qu’une grande rigueur et une autonomie appréciées par mes différents responsables.



Aprés l'obtention d'un baccalaureat scientifique, je suis entrée en DUT Hygiène Sécurité Environnement, à l'IUT de Saint Denis. J'ai suivi cette formation en alternance au sein du groupe PSA Peugeot Citroën sur le site industriel de Poissy dans le service Prévention et conditions de travail.



Aprés l'obtention du DUT, j'ai suivi une licence en Sécurité des Biens et des Personnes au travail et Environnement à l'Institut d'enseignement Supérieur de l'Yonne, toujours en alternance, mais cette fois ci au sein du groupe SNCF au pôle Sécurité de la gare de Paris Austerlitz.



J'ai ensuite intégré un master 1 en Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement à l'université de Marne la Vallée. J'ai poursuivi cette année de nouveau en alternance, au sein du groupe Vinci Construction France.



En septembre 2011, j'ai intégré le master 2 en Ingénierie des risques à l'université de Paris Descartes, que j'ai suivi en alternance au sein du groupe SNCF à l'Infralog de Paris Montparnasse.



Une fois diplômée, en septembre 2012, j'ai intégré le service HST de Disneyland Paris en tant que Conseillère en Prévention des Risques Professionnels.



Mes compétences :

Prévention

Sécurité