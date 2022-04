Julie LAZAR

Après 10 années passées dans le secteur du marketing opérationnel et de l'évènementiel, je suis devenue experte en animation de réseaux et mécaniques de drive to store.



Ma volonté aujourd'hui, faire le " pont " entre les équipes marketing / achat et les partenaires afin d'apporter une qualité de suivi et de coordination irréprochable pour un objectif simple : répondre à vos besoins et dépasser vos objectifs.



Impliquée à vos côtés, je vous propose un savoir faire spécifique, de la recommandation à la stratégie des moyens, je m’engage à vous accompagner à chaque étapes .



Mes objectifs sont les vôtres :

Chasse aux optimisations budgétaires, coordination & gestion des campagnes / opération 0 défaut, reporting rigoureux et ROIste.



Mes compétences :

Advertising

Communication

Evénementiel

Marketing

Marketing alternatif

PLV

Publicité

street marketing