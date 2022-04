Julie LE BERRE

Actuellement en Master 2 Commerce Marketing, j'ai pour but d'acquérir un maximum d'expérience avant mon entrée dans la vie active et cela grâce à l'obtention en 2016 du diplôme Grade Master de l'ICD et mon alternance au sein de l'entreprise Pepsico.

J'ai intégré le Pepsico en septembre 2014, cette expérience unique me permet de développer mon goût pour le commerce et la relation aux autres. En effet, j'ai l'opportunité de pouvoir créer et développer quotidiennement une véritable relation client et d'évoluer dans une équipe. En charge d'un portefeuille de 40 clients j'avais à coeur d'optimiser et de rendre dynamique mes tournées tout en développement le potentiel business de chacun de mes points de vente.

Dynamique et motivée, je souhaite évoluer à des postes de management qui me permettront de piloter des équipes. La réussite des objectifs est un élément moteur dans mon quotidien, d'ailleurs, je vois la vie comme un véritable défi à relever!