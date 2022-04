Julie LE FALHER

UN NOUVEAU RESEAU SOCIAL DE PROXIMITE DEDIE AUX ENTREPRISES : ALENTOOR.FR



En tant que media social 100 % professionnel, Alentoor permet au dirigeant d’entreprise de s’effacer derrière sa marque.

Pas de présentation du curriculum vitae, ni profil personnel : c’est ici l’entreprise, et elle seule, qui est mise en avant à travers son profil et ses publications.

Une solution innovante qui permet aux dirigeants d'entreprise de développer leur réseau d’affaires et la notoriété de leur entreprise, au niveau local et régional, sur Internet.