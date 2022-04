Julie LE GUEVEL - LIVADARIS

De part mon cursus d’ingénieur Qualité Environnement Sécurité, je me suis spécialisée lors de ma première embauche dans le domaine de la sécurité. Mes missions étaient de deux ordres :

• gérer l’ensemble du personnel sur chantier lors des grands arrêts des sites pétrochimiques

• mettre en place le MASE (Manuel d’Assurance Sécurité des Entreprises) au sein de différentes sociétés.



Puis, afin de ne pas perdre mes compétences en environnement, j’ai intégré un Bureau d’Etudes Environnement où je suis actuellement en charge à la fois de la recherche commerciale ainsi que de la réalisation de dossiers HQE, H&E, etc. avec ou sans certification, ainsi que des dossiers règlementaires tels que dossiers loi sur l’eau et études d’impacts.



Enfin et afin de compléter mes connaissances notamment sur les démarches en ISO 14001, j’ai mis en place ce système au sein de ma structure et j’ai également donné des cours en IUT.