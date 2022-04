Ozren KLEMENIC

Formation



• Septembre 2005 : Ingénieur en Sécurité Environnement et Prévention, ESAIP (École Supérieur Angevine d’Informatique et de Productique), Angers.

• Juin 2002 : Maîtrise en biologie des populations et des organismes en milieu marin, IUEM (institut Universitaire Européen de la Mer), UBO de Brest.

• Juin 1997 : Baccalauréat série Scientifique.





Formation Professionnelle



• Juin 2009 : Habilitation électrique B0V H0V, APAVE de Toulon, France.

• Avril 2008 : Helicopter Underwater Escape Training (HUET), ESSA de Luanda, Angola (STCW 95).

• Avril 2008 : Elementary First Aid, ESSA de Luanda, Angola (STCW 95).

• Février 2008 : Formation H2S, United Safety.

• Février 2008: Habilitation D’élingueur, APAVE.

• Septembre 2007 : Personal survival Techniques, ESSA de Luanda, Angola (STWC 95).

• Octobre 2006 : Vérificateur échafaudage Fixe et Roulant, SETHO.

• Octobre 2006 : Encadrement et vérification des EPI pour le travail en hauteur, SETHO.

• Avril 2006 : Risques Chimiques niveau 2, TOTAL Lacq.

• Stage de fin d’étude : Le risque radiologique professionnel en radiographie industrielle : éléments nécessaires pour la nouvelle charte de bonnes pratiques. En collaboration avec la DRTE-FP, la DRIRE, l’ASN, les entreprises de radiographie et leurs entreprises utilisatrices et le Laboratoire de Biogénotoxicologie et Mutagenèse Environnementale de la faculté de Médecine de Marseille.





Langues



• Anglais : Courant, TOEIC avec la note de 820, Séjour d’études de 2 mois en Février Mars 2003, diplômé de la « Leeds Metropolitan University », Angleterre, en « Health and Safety ».

• Allemand : Courant. Stage ouvrier effectué à Frankfort, ainsi qu’un semestre d’études à Reutlingen.

• Serbo-croate : bilingue.