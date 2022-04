Julie LE MEUR

Après L'ESSCA à Angers, j'ai commencé en tant qu'auditrice financière chez KPMG Audit Ouest où je suis restée pendant 8 ans. Je me suis spécialisée en banques et mutuelles, tout en continuant à internvenir auprès d'entreprises industrielles.

Après 2 ans au contrôle de gestion au siège de la Banque Populaire Lorraine Champagne à Metz, j'ai intégré la BP Loire et Lyonnais où je me suis occupée de la Gestion Actif Passif à la pendant 3 ans.

Depuis juin 2013, je suis désormais expert comptable, et j'ai pris pendant 2 ans la responsabilité de la comptabilité à la BP Loire et Lyonnais.

À lille depuis 2015, j'ai pris la responsabilité de la comptabilité french à la banque populaire du nord.



Mes compétences :

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Audit

Management

Gestion de projet

Finance

Comptabilité

Banque