Bonjour,



J'ai déjà eu l'occasion de travailler dans le cadre du BTS en milieu professionnel. J'ai développé des qualités d'autonomie, de rigueur et une certaine aisance relationnelle.



Grâce et à mon expérience professionnelle, j’ai pu acquérir les connaissances de la gestion et de la prévision des emplois et des compétences, la formation, les connaissances en droits du travail, la gestion de planning, le recrutement, l’élaboration de contrat de travail ainsi que la gestion des bulletins de paie. Mais aussi de l’accueil physique et téléphonique.



De plus, je suis également très joviale, j'apprends très vite et sais m'intégrer et m'adapter en toutes circonstances.



Alors à bientôt.



Julie LE MOAL





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Pegase

Microsoft Outlook

Gold