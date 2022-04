Julie LE ROUX

Chargée de clientèle en charge des particuliers au Crédit Mutuel de Bretagne depuis plus de 7 ans, je souhaite aujourd'hui acquérir une nouvelle expérience dans une autre entreprise, toujours au sein de la banque et de l'assurance. Actuellement référente de l'assurance au sein de mon agence, j'ai eu la chance de progresser rapidement et d'avoir aujourd'hui un panel de compétences tant sur les crédits consommation et habitat, sur l'épargne, la défiscalisation ou encore l'assurance de biens et de personnes.

De nature optimiste et bout en train, j'ai aussi un sens développé des affaires et du challenge. Grâce à mon expérience, j'ai appris à être force de persuasion, et à fédérer un équipe.



Mes compétences :

Épargne

Assurance Vie

Animation commerciale

Financement immobilier

Assurance

Négociation commerciale

Accueil physique et téléphonique

Gestion du risque

Téléprospection

Gestion de portefeuille