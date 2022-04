Julie LE ROUX (HULOT--MAIZEROI)

Je suis une personne très dynamique, motivée et curieuse de tout. Que se soit pendant mes expériences professionnelles ou pendant les projets effectués au cours de mes formation, je m'investie toujours à 200% pour que le travail soit bien fait et pour parvenir à la fin des missions qui me sont données.







N'hésitez pas à visiter mon propre site internet : https://sites.google.com/site/juliehulotmaizeroi/



Mes compétences :

Informatique

Microbiologie

Biochimie

Assurance Qualité

Analyses Microbiologique

Analyses Physicochimique