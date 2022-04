Julie LE ROY

Actuellement en poste de Sales (Vente de produits financiers à destinations des entreprises), je suis à la recherche d'autres opportunités en finance de marché.



Mon historique :

Après une classe préparatoire Maths sup/spé, j'ai intégré l'ECE, école d'ingénieurs à Paris, afin d'intégrer la majeure Ingénierie Financière.

En complément, j'ai choisi d'effectuer un double diplôme en Finance de marché. J'ai donc fait l'équivalent d'une année de césure en école de commerce, à l'ESCEM Tours-Poitiers. J'ai alors suivi le parcours de spécialisation "Finance de marché et Gestion des Risques" (M2) où j'ai pu acquérir de nouvelles compétences en finance et management.





Langues :

- Anglais (TOEFL ITP : 533 - TOEIC : 890)



Informatique :

- VBA (Maitrise)

- HTML, PHP, CSS, SQL (Connaissances)

- Java, C (Notions)



Bureautique :

- Microsoft Office

- Open Office



Logiciels :

- Bloomberg, Reuters

- Business Objects

- Murex

- Matlab



Mes compétences :

Finance

Finance de marché

Produits financiers

Visual Basic for Applications

Reuters

Bloomberg