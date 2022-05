Stéphane VITU

Je suis quelqu'un passionné par les systèmes intelligent autonome. La création d'algorithme de fonctionnement permettant de mettre en place ces systèmes est mon intérêt principal. De plus, l'acquisition des nouvelles technologies permettant la mise en place de certaine fonction du système éveille en moi un intérêt particulier de par ma curiosité.

J'ai déjà effectué des projets de fonctionnement automatisé dans deux grands domaines différents.

Voici leurs descriptifs :



(2012-2013 : 6 mois de dév.) En tant que projet de fin d'année du cycle ingénieurs notre équipe de 5 personnes avons développé en partenariat avec l'entreprise Vision du Ciel Industries (http://vision-du-ciel.com/ ) une voilure fixe utilisant pour base de fonctionnement leurs technologies. Ce projet utilise les systèmes suivants :

-- > Un vecteur aérien type avion

-- > Une station au sol (utilisé pour l'ensemble des drones de l'entreprise)

-- > Une IHM PC

-- > Une communication XBee

-- > Des contrôleurs annexes type gamepad ou joystick

Pour les fonctionnalités suivantes :

-- > Vol en vue immersive (caméra se situant sur une tourelle 3 axes)

-- > Vol automatique et stabilisé via WayPoints

-- > Suivi de cible au sol via traitement d’image ou via pointage GPS

-- > Datalog du vol effectué (boite noire du système)

-- > Pilotage déporté sur le PC

-- > Amélioration positionnement GPS

lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=rvlbbbh74xk



(2011-2012 : 1 an de dév.) En tant que projet de 2e année du cycle ingénieurs notre équipe de 5 personnes avons développé un tricoptère et les autre systèmes le constituant. C’est –à-dire :

-- > Le vecteur aérien type tricoptère

-- > Une IHM PC

-- > Une communication XBee

-- > Des contrôleurs annexes type joystick

Pour les fonctionnalités suivantes :

-- > Vol en vue immersive (caméra fixe GoPro)

-- > Vol semi-automatique en milieu restreint grâce à une sphère de sécurité IR

-- > Pilotage déporté sur le PC

-- > Détection de visage via traitement d’image

lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=VU51zo7Dp0E



(2008-2009 : 1 an de dev.) Ce fût une machine de production automatisée permettant de satisfaire le rendement souhaité par le client (Gabriel BOUDIER (www.boudier.com)). Elle avait pour principe de sertir, et remplir des mignonettes. Partant d’une base datant de 1967, il nous a fallu la remettre aux normes de sécurité reconcevoir la structure et l’automatiser au goût du jour. Les technologies utilisées furent :

-- > Barrière immatériel

-- > Automate programmable

-- > Pompe à vide

-- > Technologie industrielle de base





Mes compétences :

Programmation c

Programmation orientée objet

CAO/DAO

Linux

JAVA

Microsoft office

Électrotechnique

Soudure

Mécanique

Visual basic

Programmation Automate-Programmable

Management

Production industrielle

Open cv

Intelligence artificielle

automatisme robotique

Automatismes industriels

DAO

CAO