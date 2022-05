Stéphane VITURET

Après une expérience marquante de 7 ans chez ACCENTURE, je souhaitais travailler en étroite collaboration avec une DSI de taille plus humaine et m’investir dans la construction de son schéma directeur.



Intégré un client final m’apparut plus proche de mes convictions.



Grâce à la dynamique de son groupe et à ses ambitions, JARDILAND m’a proposé un poste de responsable de domaine SAP et de ses applications Siège ; de quoi relancer mon goût de l’aventure et des challenges !



Mes compétences :

Audit

Conseil

Consulting

Distribution

ERP

Ingénieur

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Pilotage

Process

Qualité

Sales

SAP

SAP ERP

Système d'Information

Dématérialisation

SAP ECC6

EDIFACT