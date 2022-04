Julie LEBEDEL

Depuis 2009, je suis assistante d'Agence Territoire "Bas-Rhin" pour Lyonnaise des Eaux, France.



J'ai acquis de nombreuses compétences dans différents domaines.



Autodidacte, dynamique et ambitieuse, je continue de me former toute seule afin de développer de nouvelles compétences ( ex. e-learning ELEPHORM et VIDEO 2 BRAIN)



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Supports de communication

Communication online

Synthèse rédactionnelle

Réponse aux appels d'offres

Négociation achats

Communication

Montage vidéo