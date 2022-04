Julie LEBRETON

Forfaitiste-technicienne groupes expérimentée / assistante de production



- Réalisation de devis et cotations Groupes, montage de produits pour clientèle BtoB (agences de voyages) et BtoC (CE, associations, groupes d'amis...)

- Réalisation et montage de fiches produits groupes (production annuelle)

- Négociation des prix auprès des prestataires

- Calcul des prix, rédaction des programmes

- Suivi technique des dossiers groupes jusqu'au retour du voyage

- Suivi des éventuels litiges en lien avec le Service Qualité/Relation Clientèle

- Élaboration des carnets de voyages

- Vérification des factures fournisseurs



- Participation aux salons professionnels (Top Résa, MAP Pro) et grand public (MAP; salon des Seniors; salon des CE...)



Pays, régions, villes visités:

Angleterre (Londres + séjours linguistiques durant ma scolarité), Islande, Danemark (Copenhague) Espagne (Madrid, Tolède et Andalousie), Finlande (séjour Erasmus durant 4 mois à Rovaniemi), Maroc, Norvège (stage de 6 mois à Oslo; visite d'autres régions), Suède (Stockholm), Pays-Bas (Amsterdam), Roumanie.



Mes compétences :

Voyage

Production