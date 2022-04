Julie Lebrun

38 Avenue du Général Leclerc

95240 Cormeilles en Parisis

Tél : 06 58 17 66 60

Email : julielebrun51@gmail.com



Candidature : poste d’assistante commerciale

Sédentaire



Cormeilles, le 11 janvier 2017



Madame, Monsieur



Je suis inscrite à Pole Emploi depuis avril 2015.

A ce jour, ils n’ont pas de propositions qui correspondent à mon profil que vous trouverez plus en détail dans mon CV joint.

J’ai travaillé principalement dans 2 entreprises fabriquant et poseur de stores dont 18 ans dans la 1ère.

J’ai donc toujours travaillé dans le milieu du bâtiment. J’aime principalement ce milieu d’hommes qui vont à l’essentiel, mais je suis prête après une rapide formation au produit à en promouvoir un autre ; je suis très réceptive et à l’écoute.

J’aime le contact commercial et de conseil. Ayant 24 ans d’ancienneté, je sais écouter et déceler le besoin. Plusieurs solutions sont possibles :

• Le renseigner moi-même

• L’orienter vers le bon interlocuteur ou service logistique SAV …

J’ai toujours travaillé dans l’esprit des biens faits de l’entreprise et que le client soit complètement rassuré sur la prise en charge de sa problématique dans les plus brefs délais.

Pour moi, une entreprise qui va bien ce sont des salariés qui vont bien et un client satisfait est un client qui revient.

Je demeure Cormeilles en Parisis mais les déplacements hors départements ne dépassant pas 1 heure de transport ne me posent pas de problèmes comme Paris qui serait même un plaisir.

Je suis joignable par téléphone, mail et suis persuadée qu’un entretien de visu reste le meilleur contact donc prête à répondre à votre demande de rendez vous.

Dans l’attente de vous lire ou mieux de vous entendre,

Bien cordialement



Julie Lebrun



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel