Julie LECLERE

Jeune femme de 24 ans, qui après avoir obtenu un Master STAPS dans le secteur du sport et du handicap et voyagé durant 8 mois en Australie, Asie et Indonésie afin de perfectionner son anglais ; souhaite réaliser un complément de formation dans le domaine du Management et de la conduite de projets.

Admise dans l'école ISEAM (Groupe HEMA) de Paris/Marne la Vallée pour l'année 2015/2016, je recherche une entreprise dans laquelle réaliser mon alternance. Le type de poste à pourvoir serait "assistante chef de projet". Tous les secteurs d'activités sont susceptibles de m'intéresser bien que j'aurais une plus-value si je travaille dans tout ce qui touche au sport ou au handicap.

Ayant déjà eu diverses expériences professionnelles je sais faire preuve d'adaptation et j'aime travailler en équipe. S'il vous faut aujourd'hui une collaboratrice dynamique et motivée n'hésitez pas.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint