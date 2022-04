Julie LECLERE

AMIANTE & CO est une solution unique et GLOBALE, pour vos travaux / interventions / maintenances en zone pouvant contenir de l'amiante:

- formations théoriques et PRATIQUES: opérateur et encadrant sous-section 4, travail en hauteur, ADR

- gestion administrative et technique de vos déchets amiante (mode opératoire, FID, CAP, BSDA)

- vente / location d'EPI MPC, location de matériel

- décontamination de matériel en salle blanche

- élimination de vos déchets: traçabilité, solutions d'emballages de déchets, transport ADR



Mes compétences :

Marketing territorial

Développement local

Développement économique