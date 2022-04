Karine CHEVRIER

Diplômée d'un master 1 en Gestion des Ressources Humaines, j'ai débuté ma carrière dans l'intérim (recrutement, mise à disposition, gestion administrative, suivi commercial).

Puis Responsable RH pendant 10 ans au sein d'une PME de 110 salariés (2 sites), j'étais généraliste de la fonction RH : administration du personnel, gestion de la paye, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, formation professionnelle (optimisation des budgets), gestion des relations sociales.

J'ai rejoint ensuite la Direction Operationnelle Est de Spie batignolles nord (bâtiment), pendant 14 mois, en tant que Responsable RH Régionale (300 collaborateurs repartis sur 5 sites : Alsace / Lorraine / Champagne-Ardenne).

Et après un court passage dans la grande distribution (Centre LECLERC - Marly), j'ai intégré l' OHS de Meurthe et Moselle, en juillet 2012, en tant que Responsable RH de la filière "Adultes et Personnes Âgées" (400 salariés).



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Formation

Communication