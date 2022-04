Julie LECOMTE

J'ai une expérience de 10 ans dans le domaine des assurances/mutuelle dont 2 ans en tant que chargé de clientèle et de 8 ans en tant que conseillère face à face en retraite. J'ai donc l'expérience de la prise de rendez-vous, je sais mener les entretiens téléphoniques et physiques, la gestion des dossiers et du courriers.

Je suis dynamique et motivée. J'aime le relationnel avec la clientèle et la gestion administrative.



Mes compétences :

Accueil physique

Accueil téléphonique

Gestion courrier

Gestion dossier

Gestion réclamations