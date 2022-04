Julie LECONTE

Passionée par l'hôtellerie restauration depuis l'âge de 15 ans, j'étudie actuellement à l'Ecole International de Savignac en MBA in Hospitality management.

J'ai eue l'occasion de travailler en France ainsi qu'à l'étranger (Espagne, Royaume-Uni) ce qui m'a permis de développer mon ouverture d'esprit et mes capacités d'adaptation.

Dynamique et autonome, je suis prête à relever des défis et à surpasser les attentes des clients que ce soit dans le milieu de la restauration ou de l'événementiel.



Mes compétences :

Hôtellerie

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Evénementiel

Restauration

Traduction espagnol français

Marketing

Microsoft Office

Traduction anglais français