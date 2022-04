Julie LEFELLE

Profil orienté Marketing opérationnel et stratégique :

- 8 ans d'expérience en Marketing B to B en tant que Chef de Produits chez Pomona

= > Maîtrise des composantes du marketing-mix : produits, prix, distribution, communication

- 1 an d'expérience en Marketing B to C en tant que Manager chez Leroy Merlin

= > Gestion du compte d'exploitation

= > Management d'une équipe de 10 personnes

- 3 ans d'expérience en montage de projets chez Altitude Senior

= > Analyse de marché, benchmarking, recommandations stratégiques

= > Représentation politique et institutionnelle



Mes compétences :

Communication

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Evénementiel

Microsoft Excel

Marketing stratégique

Marketing opérationnel