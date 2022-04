Julie LEJAILLE

2011/2012: Troisième année d'architecture d'interieur à l'école MJM, diplomée mention TRES BIEN.



2010/2011 : Deuxième année de formation en architecture d'intérieur à l'école MJM de Strasbourg. Utilisation de nouveaux logiciels d'architectures ( artlantis, in design...) découverte de nouveau secteur: design, matériaux et technologie....



2009/2010 :Première année de formation en architecture d'intérieur à l'école MJM de Strasbourg. Recherche et créativité dans la réalisation entière de projets professionnels. Réalisation d'esquisses à la main, qui se transforment ensuite en plans techniques, réalisées à l'aide de logiciels informatiques.



2008/2009 : Première année en arts visuels à la faculté Marc Bloch de Strasbourg. Technique de la représentation, ateliers spécialisés, expression artistique et communication visuelle, histoire de l'art ancien et contemporain, esthétique et théorie de l'art...



2005/2008 : Baccalauréat littéraire avec option de détermination et option facultative : arts plastiques.



Mes compétences :

Adobe InDesign

AutoCAD

Adobe Photoshop

Architecture d'intérieur

Adobe Illustrator

Sketch up

Décoration

Dessin

Vente

Management

Visuel magasin