Julie LEMAIRE

Actuellement en troisième année du cycle ingénieur de l'ENSCL (Chimie Lille) option chimie et procédés durables pour l'industrie, je souhaite, par mes stages et le suivi d'un master en parallèle de mon cursus ingénieur, me spécialiser dans la chimie des polymères et leur formulation durable. Ma scolarité à Chimie Lille me permet d'acquérir des connaissances solides dans tous les domaines de la chimie et en approfondir certains. N'oublions pas les langues, la gestion, le management et le droit qui complètent la formation et permettent de devenir un ingénieur polyvalent.



En dehors du travail, j'aime les voyages qui me permettent de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Je m'intéresse beaucoup à la flore et à la faune, j'adore les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Musique, cinéma, séries, spectacles, musées ou théâtre, la culture prend une grande place dans mes loisirs. J'aime aussi bouger, marcher, nager, me dépenser. J'ai pratiqué la danse classique et moderne de 5 à 18ans et aujourd'hui je pratique la natation, le snorkeling et le yoga régulièrement.



Mes compétences :

Sol-gel

Microsoft Office

Textile

Formulation

Polymères

Peinture