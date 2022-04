Julie LEMAISTRE

Mon sens du service, mon aisance relationnelle et mon autonomie me permettent de répondre aux attentes des bénéficiaires. Dynamique, sérieuse et engagée dans une démarche de développement de mes compétences, je saurai m'adapter à vos priorités et participer à l'atteinte de vos objectifs et à la satisfaction de vos publics. J'aurai plaisir à m’enrichir professionnellement au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Créer et développer une relation de confiance et d

Aide aux repas et à la toilette

Entretien des sanitaires et de l'éléctroménagers

Dépoussiérage

Préparer un repas selon un budget

Gestion administrative

Lavage des sols et des vitres

Effectuer l'entretien des locaux

Accompagner une personne dans la réalisation de se

Aide aux déplacements

Aide au lever et au coucher