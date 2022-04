Julie LEMARCHAND

Actuellement en poste dans un grand groupe de galeries à l'internationale, le fonctionnement d'une galerie d'art m'est familier. Je suis en charge de l'accueil et de la vente des œuvres auprès des collectionneurs, de l'organisation des vernissages mais aussi de l'élaboration des documents de communication.



J’ai acquis grâce à mes études en histoire de l'art et management culturel une solide culture artistique. Je suis ainsi en mesure de conseiller judicieusement votre clientèle et de promouvoir vos artistes. De caractère enthousiaste, j’ai un réel goût pour l’aspect relationnel du métier de galériste. Echanger avec les collectionneurs est pour moi très enrichissant et j’aime défendre le travail des artistes. Il s’agit pour moi d’un véritable investissement personnel.



Mes compétences :

Communication culturelle

Relations presse

Médiation culturelle