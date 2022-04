Julie LEMOUTON

Mon expérience au Mémorial Jean Moulin m'a ouvert les portes vers le monde professionnel. Je possède la mentalité et les compétences pour travailler dans le milieu touristique et culturel, et surtout, l'envie pour progresser et acquérir certaines responsabilités.



Ce que je recherche, c'est un travail qui me permettra de grandir humainement et professionnellement au sein d'une structure. J'espère être l'élément qu'il vous faut !



Mes compétences :

Libre office, Pack office, univers Macbook, Wix, g

Compétences relationnelles, esprit d'équipe