Julie LENUD

J’achève avec succès une période professionnelle de trois années au sein du groupe Axa. J’étais chargée de la souscription, de la gestion et du suivi des contrats de prévoyance individuelle.

Puis, deux expériences de gestionnaire de sinistre et de contrat.



Ces expériences m’ont permis de découvrir la réalité de grande entreprise d’assurance et de mutuelle et m'ont donné envie de poursuivre ma carrière dans cette branche professionnelle.



Je souhaite aujourd’hui intégrer un groupe, entreprise de référence qui offre les valeurs d’engagement, d’exigence et de professionnalisme qui sont t les miennes.



Mon expérience m’a apporté l’autonomie, la rigueur et la polyvalence indispensable pour m’adapter à un large éventail d’opportunités professionnelles



Mon sens de l’écoute acquis au contact de plusieurs réseaux commerciaux, mes qualités relationnelles et ma volonté de me perfectionner sont en outre un atout pour satisfaire une clientèle de plus en plus informée et exigeante