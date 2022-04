Julie LEONARDI

J'ai suivi une formation scientifique et technique au sein de l'IUT de chimie de Marseille puis à l'école d'ingénieur de l'ENSSPICAM. J'ai acquis des compétences en chimie générale et en Génie des procédés de par les cours et les stages aussi.

La spécialisation en Gestion de Projet dispensée par l'école en 3ème année a permis d'étendre mes compétences techniques au management de projet.



J'ai saisi l'opportunité de travailler 1 an en Angleterre pour un grand groupe pharmaceutique (Glaxo Smith Kline), avant la dernière année à l'école d'ingénieur, afin de passer d'un niveau d'anglais de "scolaire" à "fluent" tout en mettant à profit mes compétences de chimiste.



Je travaille actuellement comme Ingénieur de Projet, assurant le suivi et l'organisation de projets industriels : gestion des couts / délais, liens avec les différents acteurs impliqués dans les projets, reporting au chef de projet, suivi de chantier / supervision travaux des sous-traitants, etc.



Je pense pouvoir retrouver une place dans un domaine plus technique, (Ingénieur Process), plus "terrain" (superviseur travaux, commissioning), voire plus étendu (chargé de projet).



Mes compétences :

BTP

Chargé d'affaire

Chargé de mission

Chimie

Commissioning

Conseil

Cost control

Energie

Environnement

Gestion de projet

Management

Microsoft Project

Planification

PROJECT CONTROL

Supervision