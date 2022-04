Julie LEPLAT

L'esprit rock et le cœur fleur bleue, je suis passionnée et déterminée dans tout ce que j'entreprends.

Les étiquettes je les ai toutes : romantique mais fun, sage mais folle, généreuse mais perfectionniste, épicurienne mais classe… et surtout optimiste ! Et surtout je suis organisée, maniaque, disciplinée, appliquée... Bref, ce n'est pas par hasard que j'ai fondé mon agence événementielle, c'est ma nature.



Ma philosophie ? Quand on veut, on peut. Je me donne donc tous les moyens pour parvenir à réaliser les projets qui se présentent à moi ou que j'imagine. De nature curieuse, je m’intéresse à l’environnement qui m’entoure, afin de faire un maximum de découvertes pour enrichir ma culture personnelle.



B&M, c'est plus qu'une entreprise, c'est ma source de motivation chaque jour. J'ai plaisir à exercer ce métier passion, en totale autonomie. Ma plus grande satisfaction est le succès des événements de mes clients.



Mes compétences :

Rigoureuse

Créatif

Photographie

Mode

Événementiel

communication

Développement commercial

Community management

Autonomie professionnelle

Empathie