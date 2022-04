Julie LEPRÊTRE

Actuellement, assistante Bac Pro MEI-MELEC à l'antenne alternance délocalisée de Lyon du technicampus SNCF.

BTS Assistante de Manager en alternance avec la SNCF et l'école Pigier.



2015-2016 Apprentie en Terminale Bac Professionnel Gestion-Administration au Service Académique de l'Inspection de l'Apprentissage du Rectorat de l'Académie de Lyon.



Dans le cadre de ma formation scolaire en seconde et première Bac Pro Gestion-Administration, j'ai effectué quatre stages en milieu professionnel qui m'ont permis de travailler en entreprise et d'acquérir une certaine autonomie.

Depuis 2 ans en alternance, j'occupe un poste en tant que salariée, challenge...!



Juin 2015 BEP "Métiers des Services Administratifs".

Juin 2016 BAC Professionnel Gestion-Administration mention "Très Bien".



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel