Guillaume GREGOIRE

Guillaume, 25 ans

Esprit créatif et ouvert.

Etudiant en école de commerce (IDRAC Lyon) et Chargé Marketing chez BNP Paribas Real Estate.



Je m'épanouis actuellement au sein de BNP Paribas Real Estate dans diverses missions de marketing opérationnel et stratégique.

Mettre en application la stratégie Marketing groupe et analyser les ROI est un axe majeur de mon travail.

L'adaptation, le travail collaboratif et la réactivité sont les facteurs clés du succès.



Je vous laisse découvrir mon parcours ci-dessous.



Merci pour votre visite.



Mes compétences :

Développement commercial

Créativité

Travail en équipe

Sens du contact

Photoshop

Wordpress

Réseaux sociaux

Community manager

Microsoft PowerPoint

Marketing

Marketing digital

Communication