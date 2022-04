Julie LEREBOUR

Issue de l’école FORMACOM, depuis fin mars dernier, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi de lecteur correcteur dans le domaine de l'édition, de la presse, de la communication, et de la télévision. J'ai acquis les compétences pour traquer les fautes de toutes natures, les erreurs de frappe et typographiques, les subtils contresens, ou encore les classiques fautes d'accord. Réviser, rectifier, équilibrer, enrichir, ou encore unifier sont les mots d'ordre de cette profession. Disponible et efficace, n'hésitez à me contacter pour corriger vos écrits.



Mes compétences :

Adobe Indesign

Quark Xpress

Pack Office

PC Hardware

Adobe Photoshop

Adobe

ADSL