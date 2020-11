Charlène LE VACON

Je souhaite travailler dans les relations presses en tant qu'Attachée de Presse. Je suis orienté dans les secteur de la beauté et de l'art de vivre; des milieux vivants, cosmopolites et influenceurs de nouvelles tendances.



Après une expérience en tant que Consultante, mon expérience cet été de Chargée de Communication pour la Cheezy Sunday m'a interpellé.

Aujourd'hui je souhaite revenir à mes premières amours.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Prise de brief

Autonome

Ecoute

Goût du terrain

Prospection commerciale

Curieuse

Sens du relationnel

Media