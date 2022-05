Marina RAFALIHERY,



Fondatrice du Cabinet RAFALIHERY, je me définis comme une "accoucheuse" de projets :

projet de vie, projet professionnel et projet d'entreprise.



Mes expériences de vie à travers les riches rencontres vécues animent ma passion d'accompagner la transmission des compétences, des ressources et des valeurs.



Consultante, Formatrice et Coach, je vais à la source de la performance .



Mes compétences :

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Management de projet

Management commercial

Juriste

Juriste droit social

investir à Madagascar

Management interculture

Efficacité professionnelle personnelle