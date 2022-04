Erzebet BOLOK

Avec une carrière en entreprise dans le secteur des assurances : réassurance, bancassurance, grand courtage et protection sociale complémentaire, mon souhait est de rejoindre un groupe d’assurances ou un groupe mutualiste auquel je puisse apporter mes compétences de responsable juridique et fiscal.

J’ai acquis l’habitude de travailler dans des environnements changeants, d’utiliser mes compétences techniques et mes capacités de négociation pour accompagner les projets d’entreprise tels que les opérations de croissance externe, de restructurations ou de renouvellement des systèmes d’information. Mes clients ont toujours relevé ma particularité qui est d’apporter un large éclairage aux problèmes à traiter et une grande créativité dans les solutions.





Mes compétences :

Droit fiscal

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des assurances

Assurances Vie et IARD

Fusion Acquisition

Gestion de projet

Management

Protection sociale

Droit de la mutualité

Gouvernance

Conformité