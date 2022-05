Sandrine SUTRAT

N'hésitez pas à me contacter et à vous rendre sur mon site : http://objectif-formation-paie.blogspot.com/



Forte de mon expérience professionnelle de 18 ans en entreprise, je vous présente les modules que je peux animer pour vous et vos partenaires :



• Paies :

Maîtriser les techniques de paie - 3 niveaux : débutant à expert

Diriger un service de paie

Gérer la paie des PME – PMI

Gérer la paie des employés d’immeuble

Gérer et suivre le temps de travail



• Ressources Humaines :

Établir et Gérer les multiples contrats de travail

Analyser et optimiser les différentes procédures de Gestion du Personnel

(spécialisation dans le domaine Sanitaire et Médico-Social)



• Comptabilité et Gestion:

Maîtriser la comptabilité et les déclarations fiscales des PME - PMI

Pratiquer la Gestion Immobilière









Mes compétences :

Formation

Droit du travail

Gestion de la paie

Ressources humaines