Julie LESAGE

Bonjour,



sens de l'écoute, curiosité et énergie me mènent à l'analyse de situations économiques diverses. Pour faciliter leur vulgarisation, promouvoir leurs intérêts, développer les activités, atteindre les objectifs: je fédère, anime et coordonne l'équipe projet, multiculturelle et pluridisciplinaire.



En tant que chef de projet marketing/communication, mes axes de réalisations sont :



• le print : élaboration (brief, maquette et argumentaire)de brochures, encarts publicitaires, affiches produits, communiqués de presse

• le web : production et rédaction de sites internet,définition des politiques, SEO, SMO et formation interne

• DVD: conception, mise en oeuvre de films de promotions polyglottes

• l’événementiel : organisation, participation et analyse de salons internationaux

• l'extension produit et territoriale: étude de marché, enquêtes, ciblage, présentation de concept, prospection, emailing, recrutement, test produit, reporting

• le système d'information: participation à la mise en place de CRM, alimentation de l'intranet, composition et diffusion des newsletters,

• conduite du changement : création de poste, participation au développement de business unit, mise en place de nouveaux process.



Ma récente expérience en Amérique Centrale a renforcé mes aspirations professionnelles et mes compétences organisationnelles. Je souhaite m'investir à long terme auprès d’une entreprise évoluant de manière durable afin de soutenir son activité marketing/communication.



Mon profil vous intéresse? Contactez-moi! lesagejulie@yahoo.fr



Vous souhaitez en savoir plus? Consulter mon CV! https://ishare.sphorium.com/vd/link.aspx?id=1796ff3e-d08b-4f39-80c9-b55579b1c3b6



Mes compétences :

Anglais

Communication

Développement durable

Écotourisme

Équipe plurisdiciplinaire

Espagnol

Gestion de projet

International

Marketing

Responsabilité sociale et environnementale

Typo3

Webmaster