Julie LESAGE

Après une expérience de 4 ans en tant que Directrice Marketing dans l'évènementiel à Shanghai, je suis actuellement au poste de Responsable Marketing/Communications Europe pour le fabricant informatique ARBOR Technology depuis 6 ans.



Bénéficiant d'un profil ultra-polyvalent, je prends en main toutes les fonctions liées à la communication de l'entreprise, d'un point de vue institutionnel comme digital : relations presses, graphisme, webmastering et inbound marketing, rédaction, organisation d'évènements, planning marketing, et budgetisation pour des communications on et off line



En 3 ans au sein de l'équipe ARBOR, nous sommes passés de 3e à leader sur le marché des terminaux patients en France. Ce qui m'a permise d'être promue à l'échelle Européenne, afin de créer la communication de nos branches commerciales mais aussi de soutenir nos distributeurs avec les meilleurs outils de vente.



Expérience plus personnelle, j'ai également créé le webzine WiseSound, aujourd'hui entré dans les listes des médias musicaux français. J'en suis aujourd'hui directrice avec une équipe de 5 chroniqueurs.



Mes compétences :

Encadrement

Relations presses et agences évènementielles

WordPress, webmastering

CRM : Sage Accounting Software

Graphisme : Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Langues: Français, Anglais, Chinois, Malais-Indoné

Briefing

Budgétisation