Caroline LIJKO

J'accompagne les TPE et PME à construire leur stratégies de marketing, communication et transformation digitale.

J'ai travaillé 5 ans dans la diversification de marque dans la Presse Professionnelle, puis j'ai pris le virage du numérique en allant explorer l’écosystème web : d’abord au sein d’une place de marché dédiée à l’univers du vin, puis chez un tour opérateur en ligne dans le secteur du tourisme.



Lors de ces expériences, j'ai ainsi pu acquérir rigueur opérationnelle et vision globale stratégique, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clients (spécialiste de la transaction a distance, marque de lunettes, innovation dans la puériculture...) dans leur positionnement de marque et leur outils de communication.



Mes compétences :

Gestion de projet

Webmarketing

Gestion de projet web

Adobe Creative Suite

E-commerce

Marketing opérationnel

CRM analytique

Mantis

Magento

Marketing stratégique

Social media