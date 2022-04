Après une maîtrise de Sciences Physiques, je suis arrivée sur le marché du travail en 1997.

J'ai commencé à Presse Informatique en tant qu'opératrice de saisie. J'ai ensuite intégré l'équipe de marketing direct de PI plus connue sous le nom de DEDUP. C'est là que j'ai pu m'occuper des mailing sur les grands titres de la Presse :riche expérience où l’on voit les différentes méthodes utilisées par les éditeurs pour la prospection.



Toujours à Presse Informatique, j’ai ensuite pu voir le côté gestion de base de données avec le Groupe Media Publications. J’avais la responsabilité d’une équipe de trois personnes pour le traitement et la gestion des abonnements sur des titres tels que La Revue du Vin de France, L’Eperon, Votre Beauté et Coiffure de Paris.

La vente des titres sur ce groupe m’a offert l’opportunité de passer de « l’autre côté de la barrière » en devenant responsable diffusion de la revue L’Eperon. J’ai pu y découvrir un autre métier tout aussi passionnant.

L’Eperon a ensuite fait l’acquisition de Cavalivres site de vente en ligne de produits culturels équins. J’étais en charge du développement de toute cette activité tant sur le plan logistique que sur tous les autres aspects (mise en place de la comptabilité, négociations des remises accordées par les éditeurs, saisie et traitement des commandes, création d’un catalogue VPC, création d’un stand pour le Salon du Cheval). Ce projet est je crois, le plus passionnant que j’ai eu à traiter.

Afin d’approfondir mes connaissances dans le domaine des abonnements je suis depuis juin 2007, responsable des abonnements pour le magazine Le Point. Je participe aussi au développement de la VPC qui prend de plus en plus d’importance.



Mes compétences :

Presse