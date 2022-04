Julie LESOIL

Organisée depuis très jeune, et diplômée d'un BTS Assistant Manager, j'ai hâte de prouver à mes employeurs que je suis qualifiée et motivée dans mon travail.



En ayant travaillée 2 ans chez Total, où j'ai formé mes tutrices sur le poste, je me suis épanouie et cela m'a donné envie de continuer sur cette voie, mais dans le Nord ! C'est d'ailleurs dans cette région que j'ai eu la chance de travailler chez Powerling et chez Leroy Merlin.



Assistante Manager, Assistante de Direction, Chargée de production, Assistante événementielle, communication ou tous les métiers qui se rapprochent de ses fonctions sont fait pour moi.



Je souhaite m'investir dans ce genre de projet et ainsi j'allierai travail et passion.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Web

SAP

Bureautique

Production audiovisuelle

Post production

Adobe Photoshop

Assistanat de direction

BAFA

In design